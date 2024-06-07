Смертельная дорога на рок-фестиваль: на трассе Екатеринбург — Тюмень разбился байкер

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень погиб 56-летний байкер

Трагедия произошла в пятницу днем на 296-м километре автодороги. 56-летний мотоциклист, по словам очевидцев, на скользкой после дождя дороге не справился с управлением мотоцикла Yamaha и перевернулся. Он ехал со скоростью не более 100 км/ч.