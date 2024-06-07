Смертельная дорога на рок-фестиваль: на трассе Екатеринбург — Тюмень разбился байкер

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Мужчина получил смертельную травму, ударившись головой о стойку металлического ограждения федеральной трассы.
В настоящее время на месте произошедшей аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Движение на данном участке автодороги Екатеринбург — Тюмень не ограничено.
Ранее «Наш Город» писал, что 4 июня на Окружной дороге Тюмени разбился насмерть 63-летний мотоциклист, не имеющий водительских прав. Он не справился с управлением и врезался в ограждение.