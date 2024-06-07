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На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень погиб 56-летний байкер

Смертельная дорога на рок-фестиваль: на трассе Екатеринбург — Тюмень разбился байкер

7 июня 2024, 08:07
Фото: ГИБДД

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень погиб 56-летний байкер

Трагедия произошла в пятницу днем на 296-м километре автодороги. 56-летний мотоциклист, по словам очевидцев, на скользкой после дождя дороге не справился с управлением мотоцикла Yamaha и перевернулся. Он ехал со скоростью не более 100 км/ч.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

Мужчина получил смертельную травму, ударившись головой о стойку металлического ограждения федеральной трассы.

Фото: ГИБДД

В настоящее время на месте произошедшей аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Движение на данном участке автодороги Екатеринбург — Тюмень не ограничено.

Ранее «Наш Город» писал, что 4 июня на Окружной дороге Тюмени разбился насмерть 63-летний мотоциклист, не имеющий водительских прав. Он не справился с управлением и врезался в ограждение.

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