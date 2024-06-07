Вспышки неминуемы. Тюменцев призывают вакцинироваться от опасной инфекции

При этом врач уверил тех, кто до сих пор боится прививки даже от кори, что она никаких серьезных осложнений не вызывает. Доверие к вакцинам подорвали антиваксеры, выступавшие во времена ковида, и их опасения можно было бы назвать частично обоснованными, но не когда они кидаются на все прививки без исключения.