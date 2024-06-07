Вспышки неминуемы. Тюменцев призывают вакцинироваться от опасной инфекции

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
О вспышках кори в России портал «Новые Известия» поговорил с профессором вирусологии, главным научным сотрудником НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Анатолием Альтштейном. Статистику специалист привел не обнадеживающую.
В России в прошлом году корью болели 12 тысяч человек, а за первые четыре месяца 2024 года — уже более 6 тысяч. Абсолютное большинство заразившихся — дети до 5 лет. Из них 75% не были привиты вообще, а 99% не получили вторую дозу.
По словам профессора, самый оптимальный способ защитить себя от инфекции — это вакцинация. Многие родители думают, что корь — это вполне легкая болезнь, а значит, вакцинироваться необязательно. Это совсем не так.
«У какого-то, пусть и небольшого, но заметного процента он вызывает поражение головного мозга, энцефалиты. Причём, эти последствия могут возникнуть много лет спустя, даже у людей пожилого возраста. Если человек вакцинирован, то вакцинный вирус тоже остаётся в организме, но не вызывает таких поражений мозга. Поэтому вакцинироваться против кори нужно обязательно, не применять вакцинацию против кори — это невежественно», — говорит врач.
При этом профессор также отметил, что корь вновь появляется вспышками из-за нежелания людей вакцинироваться. Если раньше вакцинация была повсеместной и о кори не слышали много лет, то сейчас, наоборот, люди решили, что вакцина от кори — это прошлый век, как и сама болезнь.
Не полностью вакцинируют детей, родители за этим не следят, недостаточно хорошо следят медицинские органы. Ребёнка, не привитого против кори, не стоило бы принимать в детские учреждения, тогда все бы вакцинировались. — добавил медик.
При этом врач уверил тех, кто до сих пор боится прививки даже от кори, что она никаких серьезных осложнений не вызывает. Доверие к вакцинам подорвали антиваксеры, выступавшие во времена ковида, и их опасения можно было бы назвать частично обоснованными, но не когда они кидаются на все прививки без исключения.
Коревая вакцина даёт незначительные осложнения. Это одна из довольно редких вакцин, где тяжёлых осложнений, которые могут привести к смерти, практически нет. — говорит профессор.
В заключение ученый подчеркнул, что эта прививка должна быть обязательной. Корь у детей в цивилизованных странах протекает легко, но бывают случаи и тяжёлые. Это зависит от ситуации в семьях. Там, где у детей нет полноценного питания, болезнь гораздо тяжелее. Поэтому вводить обязанность по вакцинации детей может спасти миллионы жизней.