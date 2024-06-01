Тюменцы стали чаще заражаться инфекциями в больницах

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в 2023 году у пациентов было выявлено в общей структуре ИСМП послеоперационных инфекций — 27%, пневмоний — 23,5%, инфекций мочевыводящих путей — 6,8%, -септические инфекций новорожденных — 1,2%, постинъекционных инфекций — 9,5%.