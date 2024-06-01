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Тюменцы стали чаще заражаться инфекциями в больницах

Тюменцы стали чаще заражаться инфекциями в больницах

1 июня 2024, 08:11
Фото: 1MI
Жители Тюменской области в 2,6 раза чаще стали заражаться инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (ИСМП).

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в 2023 году у пациентов было выявлено в общей структуре ИСМП послеоперационных инфекций — 27%, пневмоний — 23,5%, инфекций мочевыводящих путей — 6,8%, -септические инфекций новорожденных — 1,2%, постинъекционных инфекций — 9,5%.

По сравнению с 2022 годом, число зарегистрированных гнойно-септических инфекций среди новорожденных в лечебно-профилактических учреждениях в 2023 году возросло более чем треть.

Санврачи объяснют рост показателя ИСМП улучшениями качества выявляемости заболеваний, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что у троих несовершеннолетних жителей Тюменской области врачи обнаружили туберкулез. В целом с начала года инфекционное заболевание выявили у 116 тюменцев.

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