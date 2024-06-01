Тюменцы стали чаще заражаться инфекциями в больницах

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в 2023 году у пациентов было выявлено в общей структуре ИСМП послеоперационных инфекций — 27%, пневмоний — 23,5%, инфекций мочевыводящих путей — 6,8%, -септические инфекций новорожденных — 1,2%, постинъекционных инфекций — 9,5%.
По сравнению с 2022 годом, число зарегистрированных гнойно-септических инфекций среди новорожденных в лечебно-профилактических учреждениях в 2023 году возросло более чем треть.
Санврачи объяснют рост показателя ИСМП улучшениями качества выявляемости заболеваний, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что у троих несовершеннолетних жителей Тюменской области врачи обнаружили туберкулез. В целом с начала года инфекционное заболевание выявили у 116 тюменцев.