Вспышка опасной инфекции зарегистрирована в Тюмени

Самым эффективным методом борьбы с инфекцией является вакцинация. Первую прививку дети получают в 12 месяцев, ревакцинацию нужно проводить 6 лет. Дополнительная вакцинация проводится женщинам, планирующим беременность, учителям, медицинским работникам. Если человек один раз переболел корью, то его организм имеет пожизненный иммунитет — второй раз заболеть невозможно.