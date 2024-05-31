Вспышка опасной инфекции зарегистрирована в Тюмени

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:30
Заметим, что несколькими днями ранее острое инфекционное вирусное заболевание обнаружили у жителя дома по улице Ветеранов труда.
Корь — это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Признаками болезни являются высокая температура тела (до 40,5 °C), воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и сыпь на кожных покровах, кашель, насморк.
Самым эффективным методом борьбы с инфекцией является вакцинация. Первую прививку дети получают в 12 месяцев, ревакцинацию нужно проводить 6 лет. Дополнительная вакцинация проводится женщинам, планирующим беременность, учителям, медицинским работникам. Если человек один раз переболел корью, то его организм имеет пожизненный иммунитет — второй раз заболеть невозможно.
Ране «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области было выявлено 30 случаев кори, в том числе у 23 детей. Большая часть заболевших были жителями Тюмени.