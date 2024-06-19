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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:25

В аварии на трассе Тюмень — Омск погиб житель Новосибирска

При столкновении грузовика и легковушки на тюменской трассе погиб житель Новосибирска

19 июня 2024, 05:23
Фото: ГИБДД Тюменской области

В аварии на трассе Тюмень — Омск погиб житель Новосибирска

Авария произошла вчера вечером на 248 километре трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе. Там столкнулись грузовик «Исудзу» и «Фольксваген».
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ДТП

Предварительно установлено, что 50-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу, в ДТП он получил различные травмы. 29-летний водитель «Фольксвагена», житель Новосибирска, погиб. Обстоятельства аварии выясняются.

В ГИБДД Тюменской области добавили, что вчера вечером на трассах региона произошло три ДТП с летальным исходом. Погибли два пешехода и один водитель.

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Ранее «Наш город» писал, что на трассе Шадринск — Ялуторовск столкнулись иномарка с прицепом и автобус. В аварии пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетняя девочка.

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