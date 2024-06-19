При столкновении грузовика и легковушки на тюменской трассе погиб житель Новосибирска

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Предварительно установлено, что 50-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу, в ДТП он получил различные травмы. 29-летний водитель «Фольксвагена», житель Новосибирска, погиб. Обстоятельства аварии выясняются.
В ГИБДД Тюменской области добавили, что вчера вечером на трассах региона произошло три ДТП с летальным исходом. Погибли два пешехода и один водитель.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Шадринск — Ялуторовск столкнулись иномарка с прицепом и автобус. В аварии пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетняя девочка.