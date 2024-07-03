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В Тюмени возле ТЦ произошла массовая драка со стрельбой

Неизвестные устроили драку со стрельбой возле «Окея» в Тюмени. ВИДЕО

3 июля 2024, 02:19
Фото: 1MI

В Тюмени возле ТЦ произошла массовая драка со стрельбой

На парковке возле гипермаркета собрались около 50 человек. Причиной произошедшего мог стать конфликт между представителями одной из диаспор и активистами.

Минувшим вечером возле гипермаркета «Окей» на Широтной произошла драка со стрельбой. В разборках участвовали около 50 человек, сообщили очевидцы в Телеграм-канале «ЧС Тюмень».

По данным источников 72.ru, причиной произошедшего мог стать конфликт между активистами «Русской общины» и представителями одной из диаспор. Какой именно — не уточняется.

Видео: ЧС Тюмень / Телеграм

Другой источник сообщил, что во время разборок представители диаспоры достали травматические пистолеты и открыли стрельбу. По разным данным, пострадали 2-3 человека. После начала стрельбы участники сходки либо разъехались, либо разбежались по дворам.

Вскоре после начала стрельбы на место прибыли полицейские. В УМВД по Тюменской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее «Наш город» писал, что житель Тобольска устроил стрельбу и едва не выпал из окна на шестом этаже. Соседи сняли происходящее на видео.

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