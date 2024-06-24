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Published Сегодня, 03:40

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Мужчина с флагом Тюменской области участвовал в ликвидации террористов в Дагестане

Мужчина с флагом Тюменской области участвовал в ликвидации террористов в Дагестане

24 июня 2024, 03:40
Фото: Изображение Midjourney
23 июня неизвестные люди открыли стрельбу в Махачкале и Дербенте. По предварительным данным, погибли девять человек, еще 25 ранены.

Полицейский с флагом Тюменской области участвовал в ликвидации террористов в Дагестане. Видео, снятое им же, опубликовал Телеграм-канал «Тюменский Популист».

На видео видно, как он заходит в здание, попутно разговаривая с другими полицейскими. На фоне слышны звуки стрельбы.

Видео: Тюменский Популист / Телеграм

На несколько секунд мужчина развернул камеру на себя. В этот момент на его форме можно увидеть флаг Тюменской области.

Как сообщают «Ведомости», 23 июня боевики обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на полицейских в Махачкале. По предварительным данным, убиты девять человек, еще 25 ранены.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени задержали мужчину, который бросил «коктейль Молотова» в храм. По данным Телеграм-каналов, он стал жертвой украинских мошенников.

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