nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Пьяный водитель избил сотрудника ДПС в Тюменской области

Пьяный водитель избил сотрудника ДПС в Тюменской области

24 июля 2024, 06:24
Фото: 1MI
Мужчина напал на инспектора во время проведения медосвидетельствования. В суде он признался, что был чрезмерно эмоциональным из-за спиртного.

Абатский районный суд вынес приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

3 марта 2024 года сотрудники ДПС остановили тюменца, подозревая, что он управляет автомобилем в нетрезвом виде. Во время составления протокола и проведения медосвидетельствования автомобилист напал на инспектора и ударил его кулаком в лицо.

«Ты навсегда в наших сердцах». Еще один 18-летний тюменец погиб на СВО
Узнать подробнее

В зале суда мужчина признал вину и пояснил, что был слишком пьян, чтобы контролировать эмоции. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

Ранее «Наш город» писал, что у жителя Тобольска забрали «Порше» для отправки на СВО. Автомобиль у мужчины изъяли за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также:
На участке трассы в Тюменском районе ограничат движениеПодрядчик сорвал проведение капремонта в ОКБ №2 в ТюмениНа День города тюменцам запретят покупать алкоголь
#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#ДПС#Пьяная езда#Нападение#Приговор#Пьяный дебош
Подпишитесь
Тюменцы работают на лекарства. Почему здоровье горожан становится все слабее?
Сегодня, 07:14
Из детских садов Тюмени массово увольняются воспитатели
Сегодня, 03:19
«По подобию Москвы»: в Тюмени хотят запустить новый вид общественного транспорта
Сегодня, 07:51
Где растут дикая малина и черника? Тюменцы раскрыли урожайные места
Вчера, 07:39
Все о Дне города Тюмени 2024: подробная афиша, кто приедет и какие события ждут?
Вчера, 08:09
«Ты навсегда в наших сердцах». Еще один 18-летний тюменец погиб на СВО
Вчера, 11:14