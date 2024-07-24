Пьяный водитель избил сотрудника ДПС в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Абатский районный суд вынес приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
3 марта 2024 года сотрудники ДПС остановили тюменца, подозревая, что он управляет автомобилем в нетрезвом виде. Во время составления протокола и проведения медосвидетельствования автомобилист напал на инспектора и ударил его кулаком в лицо.
В зале суда мужчина признал вину и пояснил, что был слишком пьян, чтобы контролировать эмоции. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.
Ранее «Наш город» писал, что у жителя Тобольска забрали «Порше» для отправки на СВО. Автомобиль у мужчины изъяли за вождение в состоянии алкогольного опьянения.