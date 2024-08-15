«Мама, я хочу домой»: в украинский плен попал тюменский срочник

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
По словам родных Владислава, крайний раз он выходил на связь 4 августа 2024 года. После этого на телефонные звонки не отвечал. Как выяснилось, 6 августа во время боев с подразделениями Вооруженных сил Украины на территории Курской области, он был захвачен в плен. Об этом сообщила его мама, опознавшая сына по опубликованному в сети видео, пишет Lenta.Ru.
«Мама, я призываю тебя, чтобы ты устраивала как можно более высокий общественный резонанс, чтобы ты бегала везде, чтобы ты это видео всем показывала. Я не хочу, чтобы это ещё с кем-то произошло. Ты не представляешь, мама, как я хочу домой», — говорит Владислав на опубликованной в сети видеозаписи.
Известно, что Владислав Кычков был призван на военную службу в ноябре 2023 года. До марта 2024 года служил в военной части, расположенной на территории Смоленской области, пять месяцев назад был направлен с другими срочниками в Курскую область.
В настоящее время родные захваченного в плен тюменского срочника занимаются поиском людей, родные которых также попали в плен в Курской области. Кычковы планируют также обращаться в Министерство обороны.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области организовали девять пунктов временного размещения для беженцев из Курской области, а также подготовили для эвакуированных россиян вещи первой необходимости.