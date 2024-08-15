«Мама, я хочу домой»: в украинский плен попал тюменский срочник

По словам родных Владислава, крайний раз он выходил на связь 4 августа 2024 года. После этого на телефонные звонки не отвечал. Как выяснилось, 6 августа во время боев с подразделениями Вооруженных сил Украины на территории Курской области, он был захвачен в плен. Об этом сообщила его мама, опознавшая сына по опубликованному в сети видео, пишет Lenta.Ru.