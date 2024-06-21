Суд вынес приговор тюменской ОПГ, организовавшей игорный бизнес

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор участникам ОПГ, во главе которой стояла 34-летняя тоболячка. Женщина разработала схему по организации игорного бизнеса и вовлекла в дело четверых горожан.
В период с мая 2021 года по апрель 2022 года подсудимые разместили в тамбурах магазинов Тюмени терминалы, с помощью которых люди получали доступ к азартным играм. За это время им удалось заработать 12.8 миллиона рублей.
По решению суда участники ОПГ получили сроки до трех лет. Кроме того, осужденным придется выплатить в доход государства 12.8 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец купил водительские права и случайно раскрыл ОПГ. Мужчина написал явку с повинной и избежал наказания.