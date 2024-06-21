nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Суд вынес приговор тюменской ОПГ, организовавшей игорный бизнес

Суд вынес приговор тюменской ОПГ, организовавшей игорный бизнес

21 июня 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney
Во главе группировки стояла 34-летняя жительница Тобольска. Мошенникам удалось заработать на азартных горожанах почти 13 миллионов рублей.
Сюжет
Суд

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор участникам ОПГ, во главе которой стояла 34-летняя тоболячка. Женщина разработала схему по организации игорного бизнеса и вовлекла в дело четверых горожан.

В период с мая 2021 года по апрель 2022 года подсудимые разместили в тамбурах магазинов Тюмени терминалы, с помощью которых люди получали доступ к азартным играм. За это время им удалось заработать 12.8 миллиона рублей.

Тюменцы пить не умеют! Бармен рассказал, как ведут себя подвыпившие горожане
Узнать подробнее

По решению суда участники ОПГ получили сроки до трех лет. Кроме того, осужденным придется выплатить в доход государства 12.8 миллиона рублей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменец купил водительские права и случайно раскрыл ОПГ. Мужчина написал явку с повинной и избежал наказания.

Читайте также:
Мотоциклисты стали гибнуть на дорогах Тюменской области в три раза чащеОдну из улиц в Тюмени перекроют на три недели. КАРТАИз-за тумана в аэропорту Рощино массово задерживаются рейсы
#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Приговор#Криминал#ОПГ#Судебный приговор#Игровые автоматы
Подпишитесь
C низкой зарплатой и без карьерного роста. Ждет ли СИБУР кадровый дефицит?
Сегодня, 01:06
Тест только для образованных! Сможете верно поставить ударения в непростых словах?
Сегодня, 05:54
Будешь моделью! Как тюменок вербуют местные вебкам-студии?
Сегодня, 07:45
Тюменцы пить не умеют! Бармен рассказал, как ведут себя подвыпившие горожане
Сегодня, 06:44
Опасная погода в выходные: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
Сегодня, 05:27
Одуванчик-убийца! Тюменцы страдают от жуткого аллергена сорной травы
Сегодня, 08:16