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Updated Сегодня, 06:18

Улицу Рижскую в Тюмени перекроют на три недели

Одну из улиц в Тюмени перекроют на три недели. КАРТА

21 июня 2024, 06:16
Фото: 1MI

Улицу Рижскую в Тюмени перекроют на три недели

Ограничения затронут часть дороги на Рижской. Там пройдет капремонт участка тепловой сети.

В Тюмени с 30 июня по 21 июля перекроют движение на участке улицы Рижской. Ограничения затронут участок от Парфенова до Пермякова, предупреждает АО «Тюменьгортранс».

Фото: АО «Тюменьгортранс»

Уточняется, что мера связана с капитальным ремонтом участка тепловой сети. Объехать можно будет по Парфенова и Пермякова.

Также с 22 июня по 22 июля будут действовать ограничения движения на перекрестке Декабристов и Новоселов. Там тоже пройдет капремонт тепловых сетей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ограничат движение по мосту через озеро Алебашево. Мост перекроют для транспорта на три месяца.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Дороги#Ограничения#Капремонт#Ограничение движения
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