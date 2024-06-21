Одну из улиц в Тюмени перекроют на три недели. КАРТА

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В Тюмени с 30 июня по 21 июля перекроют движение на участке улицы Рижской. Ограничения затронут участок от Парфенова до Пермякова, предупреждает АО «Тюменьгортранс».
Уточняется, что мера связана с капитальным ремонтом участка тепловой сети. Объехать можно будет по Парфенова и Пермякова.
Также с 22 июня по 22 июля будут действовать ограничения движения на перекрестке Декабристов и Новоселов. Там тоже пройдет капремонт тепловых сетей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ограничат движение по мосту через озеро Алебашево. Мост перекроют для транспорта на три месяца.