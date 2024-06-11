На одном из перекрестков в Тюмени на месяц ограничат движение. КАРТА

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В Тюмени на перекрестке улиц Декабристов и Новоселов на месяц перекроют движение. Ограничения будут действовать с 22 июня по 22 июля, сообщили в городской администрации.
В этот период в районе перекрестка будет проводиться капитальный ремонт тепловых сетей. Объехать перекрытый участок можно будет по Куйбышева, Восстания и Интернациональной.
Ранее «Наш город» писал, что платные парковки в Тюмени на сутки станут бесплатными. Это связано с государственным праздником — Днем России, который отмечается 12 июня.