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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

В Тюмени на одном из перекрестков на месяц ограничат движение

На одном из перекрестков в Тюмени на месяц ограничат движение. КАРТА

11 июня 2024, 03:05
Фото: 1MI

В Тюмени на одном из перекрестков на месяц ограничат движение

Ограничения начнут действовать с 22 июня. Они связаны с запланированным капремонтом тепловых сетей.

В Тюмени на перекрестке улиц Декабристов и Новоселов на месяц перекроют движение. Ограничения будут действовать с 22 июня по 22 июля, сообщили в городской администрации.

В этот период в районе перекрестка будет проводиться капитальный ремонт тепловых сетей. Объехать перекрытый участок можно будет по Куйбышева, Восстания и Интернациональной.

Фото: Администрация Тюмени

Ранее «Наш город» писал, что платные парковки в Тюмени на сутки станут бесплатными. Это связано с государственным праздником — Днем России, который отмечается 12 июня.

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