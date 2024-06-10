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Published Сегодня, 16:16

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Updated Сегодня, 16:18

Парковки в Тюмени сутки будут бесплатными

Парковки в Тюмени сутки будут бесплатными

10 июня 2024, 16:16
Фото: pinterest.com
Парковки в зоне платных стоянок в Тюмени на сутки станут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служб мэрии.

Оставить автомобиль без оплаты можно будет в государственный праздник — День России. Он отмечается 12 июня.

«В Тюмени 12 июня все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства», — говорится в сообщении городской администрации.

В мэрии напомнили автовладельцам о правилах дорожного движения и попросили не препятствовать движению машин и пешеходов.

Ранее «Наш город сообщал», что на День России на мосту влюбленных загорится праздничная подсветка.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Новости тюмени#Парковки#Городской транспорт
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