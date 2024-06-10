Парковки в Тюмени сутки будут бесплатными

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Оставить автомобиль без оплаты можно будет в государственный праздник — День России. Он отмечается 12 июня.
«В Тюмени 12 июня все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства», — говорится в сообщении городской администрации.
В мэрии напомнили автовладельцам о правилах дорожного движения и попросили не препятствовать движению машин и пешеходов.
Ранее «Наш город сообщал», что на День России на мосту влюбленных загорится праздничная подсветка.