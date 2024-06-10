В России появится автодорога Тюмень — Краснодар

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Так, по словам главы региона, новые автодороги должны появиться до 2030 года.
«В ближайшей перспективе, до 2030 года, в Ростовской области появятся новые магистрали, не обновленные, а именно новые, которые станут дополнением тем дорогам, которые сегодня уже существуют. Открою вам секрет, речь идет о строительстве автодороги Тюмень-Краснодар», — цитирует Голубева «Интерфакс».
Дорога пройдет через Ростовскую область. В настоящее время средняя протяженность маршрута от Краснодара до Тюмени по автодорогам составляет около трех тысяч километров.
Ранее «Наш город» сообщал, что у тюменцев заберут земли и гаражи ради строительства новой дороги.