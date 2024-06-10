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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В России появится автодорога Тюмень — Краснодар

В России появится автодорога Тюмень — Краснодар

10 июня 2024, 09:46
Фото: 1MI
Власти планируют строительство новой магистрали, которая свяжет Тюмень и Краснодар. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Так, по словам главы региона, новые автодороги должны появиться до 2030 года.

«В ближайшей перспективе, до 2030 года, в Ростовской области появятся новые магистрали, не обновленные, а именно новые, которые станут дополнением тем дорогам, которые сегодня уже существуют. Открою вам секрет, речь идет о строительстве автодороги Тюмень-Краснодар», — цитирует Голубева «Интерфакс».

Дорога пройдет через Ростовскую область. В настоящее время средняя протяженность маршрута от Краснодара до Тюмени по автодорогам составляет около трех тысяч километров.

Ранее «Наш город» сообщал, что у тюменцев заберут земли и гаражи ради строительства новой дороги.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Дорожное строительство
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