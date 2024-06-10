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Сенаторы Совета Федерации оценили тюменские ЖК

Сенаторы Совета Федерации оценили тюменские ЖК

10 июня 2024, 09:59
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Члены Совета Федерации провели выездное совещание в Тюмени. В жилых комплексах Заречного микрорайона сенаторы оценили, как работает программа комплексного развития территорий на местах. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменский жилой комплекс является первым в России объектом, строительство которого начали по обновленной программе КРТ.

«Нам нужно знать, как закон работает на месте. Мы вносим поправки в течение двух последних лет, и было очень важно сегодня посмотреть, как это работает в Тюмени. Именно здесь, потому что регион — один из лидеров в сферах строительства, КРТ, благоустройства», — сказал председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Благоустройство территорий по измененному проекту позволило создать территорию с комфортным жильем вместо 153 домов без центральной канализации. Более 200 человек уже переехали в новое жилье, еще более чем у 100 есть такая возможность.

Сенаторы отметили, что получили реальные отзывы от жителей ЖК, которые рассказали о преимуществах жизни в микрорайоне.

Ранее «Наш город» писал, что у горожан заберут гаражи и землю ради строительства новой дороги.

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