Сенаторы Совета Федерации оценили тюменские ЖК

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:01
Тюменский жилой комплекс является первым в России объектом, строительство которого начали по обновленной программе КРТ.
«Нам нужно знать, как закон работает на месте. Мы вносим поправки в течение двух последних лет, и было очень важно сегодня посмотреть, как это работает в Тюмени. Именно здесь, потому что регион — один из лидеров в сферах строительства, КРТ, благоустройства», — сказал председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.
Благоустройство территорий по измененному проекту позволило создать территорию с комфортным жильем вместо 153 домов без центральной канализации. Более 200 человек уже переехали в новое жилье, еще более чем у 100 есть такая возможность.
Сенаторы отметили, что получили реальные отзывы от жителей ЖК, которые рассказали о преимуществах жизни в микрорайоне.
Ранее «Наш город» писал, что у горожан заберут гаражи и землю ради строительства новой дороги.