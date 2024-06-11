Подростки из Тюмени получат мерч от Екатерины Мизулиной

Двое подростков из Тюмени победили в конкурсе Екатерины Мизулиной. Он заключался в том, чтобы ребята поделились своим мнением о «хулиганских видео», порассуждали о том, почему дети избивают своих сверстников и снимают это на камеру, и о том, что можно сделать, чтобы таких случаев стало меньше.