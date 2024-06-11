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Published Сегодня, 02:38

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Updated Сегодня, 02:40

Двое подростков из Тюмени получат мерч от Екатерины Мизулиной

Подростки из Тюмени получат мерч от Екатерины Мизулиной

11 июня 2024, 02:38
Фото: Екатерина Мизулина / ВКонтакте

Двое подростков из Тюмени получат мерч от Екатерины Мизулиной

Ребята выиграли в конкурсе, объявленном главой Лиги безопасного интернета. Всего в списке победителей числятся 134 подростка со всей страны.

Двое подростков из Тюмени победили в конкурсе Екатерины Мизулиной. Он заключался в том, чтобы ребята поделились своим мнением о «хулиганских видео», порассуждали о том, почему дети избивают своих сверстников и снимают это на камеру, и о том, что можно сделать, чтобы таких случаев стало меньше.

В своем Телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета опубликовала список победителей, в котором числятся 134 подростка со всей страны. В нем есть и ребята из Тюмени — 13-летний Егор и 15-летняя Дана.

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В подарок победители конкурса получат мерч от Мизулиной. Она добавила, что на данный момент список не полный и будет обновляться.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские подростки пожаловались Мизулиной на организацию ОГЭ. Она пообещала во всем разобраться.

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