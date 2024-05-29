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Екатерина Мизулина в Тюмени

«Вгоняют в панику»: подростки из Тюмени пожаловались Мизулиной на ОГЭ

29 мая 2024, 01:40
Фото: Егор Тимофеев / nashgorod.ru
Екатерина Мизулина в Тюмени

Тюменские школьники пожаловались Мизулиной на организацию ОГЭ

Выпускники девятых классов Тюмени, которые сдавали по выбору экзамен по информатике, пожаловались главе «Лиги безопасного Интернета» Екатерине Мизулиной на плохую организацию ОГЭ. Скришоты сообщений она опубликовала в социальных сетях.

Так, ученица школы №5 областной столицы посетовала, что несмотря на то, что быстро закончила работать с первой частью контрольно-измерительных материалов, к практической части смогла приступить только за час до окончания экзамена.

«На рабочем столе компьютера должна была быть папка с файлами для выполнения заданий. Ее там не оказалось. Наблюдатели, которые были в аудитории, помочь ни чем не смогли, сказали искать», — написала школьница.
Фото: Екатерина Мизулина

Позже выяснилось, что никакой папки на компьютер загружено не было. Позже пришел организатор с флешкой и дал задания, хотя они должна были быть сразу. Об этом сообщила мама девятиклассницы.

«Вместо того, чтобы создавать спокойную атмосферу для детей, организаторы вгоняют их в панику. Это безобразие!», — возмутилась женщина.

Подобная история оказалась не единственной на всей территории России. Школьники засыпали главу «Лиги безопасного Интернета жалобами». Она пообещала во всем разобраться.

Официальных комментариев от департамента образования Тюменской области пока не последовало.

В феврале тюменские школьники встречались с Екатериной Мизулиной, «Наш город» публиковал репортаж с этого мероприятия. Подростки задолго до его начала образовали очереди на вход, попасть смогли не все.

Юные тюменцы тогда задавали личные вопросы, жаловались на учителей и дарили подарки главе «Лиги».

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