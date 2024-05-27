Тюменским школьникам дали ценный совет перед ЕГЭ по русскому языку

Не секрет, что для большинства школьников ЕГЭ является стрессом, потому что определяет дальнейшую судьбу на получение образования. Многие, в погоне за желанием получить наивысший балл на экзамене или «доучить» то, что не получалось сделать на протяжении одиннадцати лет, штудируют учебники в последнюю ночь перед контрольной. Но это является большой ошибкой, уверен репетитор по подготовке к ЕГЭ по русскому языку Матвей Попов.