Тюменским школьникам дали ценный совет перед ЕГЭ по русскому языку

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Не секрет, что для большинства школьников ЕГЭ является стрессом, потому что определяет дальнейшую судьбу на получение образования. Многие, в погоне за желанием получить наивысший балл на экзамене или «доучить» то, что не получалось сделать на протяжении одиннадцати лет, штудируют учебники в последнюю ночь перед контрольной. Но это является большой ошибкой, уверен репетитор по подготовке к ЕГЭ по русскому языку Матвей Попов.
«Сидеть за учебниками в ночь перед экзаменом, ни то, что не полезно — противопоказано. Скорее всего, то, что вы прочтете ночью не отложиться в памяти. Отдохнуть и набраться сил при этом вы не успеете. В ЕГЭ огромный объем информации и повторить все — невозможно. Шпаргалки я также не рекомендую брать. Не за одну ночь, а, скажем, за несколько дней или недель можно делать для себя рукописные подсказки. Это поможет вам быстрее и наверняка запомнить важную информацию. Но все же, оставьте шпаргалки дома», — сказал Попов в разговоре с журналистом «Нашего города».
С экспертом согласился и клинический психолог Олег Долгицкий. По его мнению, в ночь перед важным экзаменом необходимо выспаться.
«Ложитесь спать раньше. Пытаться что-то доучить ночью не имеет смысла, более того, это приведет к снижению работоспособности. Будет тяжелее концентрироваться на вопросах и вспоминать правильные ответы. Успокоиться перед важным экзаменом поможет вечерняя прогулка», — уверен психолог.
Основной этап ЕГЭ стартовал 23 мая экзаменом по географии. Второй обязательный предмет — математику, выпускники будут сдавать 31 мая и 1 июня. Экзамен разделен на базовый и профильный уровни.
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