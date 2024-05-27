nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:11

Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

В Тюменской области продают здания двух детсадов

В Тюменской области продают здания двух детсадов

27 мая 2024, 17:11
Фото: 1MI
Здания двух дошкольных образовательных учреждений выставлены на продажу в Тюмени. Об этом свидетельствует портал электронных торгов.

Так, в деревне Грачи Казанского района, объект 1978 года постройки может уйти «с молотка» почти за два миллиона рублей. Кадастровая же стоимость составляет 4,9 миллиона рублей.

Стены здания детского сада выполнены из бревен, а крыша из шифера. Стоит оно на бетонном фундаменте, сказано в описании к лоту.

Еще один объект образовательного учреждения, который выставлен на торги, расположен в деревне Лапино Казанского района. Стоимость лота не объявлена.

Известно, что площадь здания составляет почти 170 квадратных метров. Использовать его можно будет только для учебно-воспитательных целей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы раскупили самые дорогие билеты на третий за год концерт Shaman.

Читайте также:
Тюменским школьникам дали ценный совет перед ЕГЭ по русскому языкуВ Тюмень возвращаются популярные бренды авто, а мэр Тобольска пошел на второй срокКоллапс в работе СДЭК парализовал тюменский бизнес
#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Образование#Новости тюмени#Детский сад#Торги#Дошкольное образование
Подпишитесь
«От потопов к засухе»: в чем причина природных аномалий в Тюменской области?
Сегодня, 06:20
Сжигать, закапывать в корнях деревьев? Какие способы погребения предлагают тюменцам
Сегодня, 08:28
Заставят юных тюменок рожать за деньги? Что не так с инициативой Госдумы?
Сегодня, 09:17
Готовьте кондиционеры! Эксперты прогнозируют особенно жаркое лето в Тюмени
Сегодня, 09:58
Хайп и безобразия: ТОП-7 тюменских блогерш, скандально прославившихся на всю Россию
Сегодня, 01:00
Вода в реках Вагай, Тобол и Иртыш продолжает прибывать
Сегодня, 03:44
"