В Тюменской области продают здания двух детсадов

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Так, в деревне Грачи Казанского района, объект 1978 года постройки может уйти «с молотка» почти за два миллиона рублей. Кадастровая же стоимость составляет 4,9 миллиона рублей.
Стены здания детского сада выполнены из бревен, а крыша из шифера. Стоит оно на бетонном фундаменте, сказано в описании к лоту.
Еще один объект образовательного учреждения, который выставлен на торги, расположен в деревне Лапино Казанского района. Стоимость лота не объявлена.
Известно, что площадь здания составляет почти 170 квадратных метров. Использовать его можно будет только для учебно-воспитательных целей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы раскупили самые дорогие билеты на третий за год концерт Shaman.