Коллапс в работе СДЭК парализовал тюменский бизнес

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
По словам коммерсантов, сбои в работе сервиса начались еще сутки назад, 26 мая. На момент подготовки материала к публикации, работа СДЭК так и не была восстановлена.
«Я продаю свечи ручной работы. Как правило, они пользуются спросом не только в Тюмени, но и по всей стране, я отправляю их СДЭКом, у нас заключен договор. Сейчас мой товар особенно востребован — его заказывают в качестве подарков учителям и воспитателям на выпускные. Клиенты стали отказываться от услуг из-за того я не могу оперативно отправить заказ — „экспресс-курьер“ не принимает посылки уже второй день», — поделилась переживаниями индивидуальный предприниматель Юлия Березина.
По словам бизнес-леди, только она из-за сбоев понесла ущерб от недополученной прибыли более, чем на 20 тысяч рублей.
В неприятной ситуации оказались не только предприниматели — отправители посылок, но и получатели бандеролей.
«Заказывал для пятилетнего сына на День рождения набор игр, о которых он просил. Заказ уже пришел в пункт выдачи, но получить его не могу. Точные сроки, когда это можно будет сделать, администраторы ПВЗ не называют», — рассказал нашему изданию тюменец Дмитрий Щербаков.
В компании подтвердили наличие технических проблем и заявили, что работают над устранением ошибок.
«Вследствие технического сбоя в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны приём и выдача отправлений на ПВЗ. Все посылки будут сохранены и выданы после устранения технических проблем. При необходимости, срок хранения на ПВЗ будет продлён», — рассказали в пресс-службе СДЭК, не называя сроки возможного устранения проблем.
Ранее «Наш город» сообщал, что покупатели «Жизньмарта» в Тюмени начали облизывать яйца ради 1 млн рублей.