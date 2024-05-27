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Покупатели «Жизньмарта» в Тюмени начали облизывать яйца ради 1 млн рублей

«Не облизывайте яйца — это опасно»: основатель «Жизньмарта» сделал заявление

27 мая 2024, 06:50
Фото: 1MI

Покупатели «Жизньмарта» в Тюмени начали облизывать яйца ради 1 млн рублей

Руководитель и основатель сети магазинов «Жизньмарта» Иван Зайченко внес ясность в тему миллионных выплат покупателям, отравившихся готовой продукцией магазина.

Напомним, с отравлением в больницы после употребления блюд из «Жизньмарта» в Екатеринбурге в мае этого года попали 18 человек. Тогда Зайченко заявил, что каждому пострадавшему компания возместит ущерб в размере 1 миллиона рублей.

В Тюмени случаев отравления выявлено не было — в городе работают 19 торговых точек.

Предприимчивые покупатели восприняли заявление о миллионной выплате, как возможность получить крупную сумму денег ценой своего здоровья. Некоторые из них готовы даже облизывать скорлупу куриных яиц из «Жизньмарта» ради того, чтобы заболеть сальмонеллезом.

Фото: тг-канал Иван Зайченко
«По последней информации Роспотребнадзор и больницы просто завалены обращениями об отравлении в „Жизньмарте“. Люди жалуются на все: и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле. Неофициально это связывают с обещанной компенсацией в миллион рублей. Я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы. Но благими намерениями вымощена дорога в ад», — посетовал Иван Зайченко.

И подчеркнул, что компенсации в размере 1 миллиона рублей каждому пострадавшему будут выплачены только тем клиентам, на кого ссылался Роспотребнадзор. Всего 18 человек. Другие обращения под данную выплату не попадут.

«Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», — обратился к покупателям Иван Зайченко.

Ранее «Наш Город» писал, что случаи массового отравления готовой продукцией из магазина «Жизньмарт» были зафиксированы в Екатеринбурге. В больницы обратились 18 человек. После произошедшего ЧП в Тюмени из магазинов сети стали в экстренном порядке снимать с продажи готовую продукцию.

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