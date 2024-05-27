«Не облизывайте яйца — это опасно»: основатель «Жизньмарта» сделал заявление

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Напомним, с отравлением в больницы после употребления блюд из «Жизньмарта» в Екатеринбурге в мае этого года попали 18 человек. Тогда Зайченко заявил, что каждому пострадавшему компания возместит ущерб в размере 1 миллиона рублей.
В Тюмени случаев отравления выявлено не было — в городе работают 19 торговых точек.
Предприимчивые покупатели восприняли заявление о миллионной выплате, как возможность получить крупную сумму денег ценой своего здоровья. Некоторые из них готовы даже облизывать скорлупу куриных яиц из «Жизньмарта» ради того, чтобы заболеть сальмонеллезом.
«По последней информации Роспотребнадзор и больницы просто завалены обращениями об отравлении в „Жизньмарте“. Люди жалуются на все: и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле. Неофициально это связывают с обещанной компенсацией в миллион рублей. Я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы. Но благими намерениями вымощена дорога в ад», — посетовал Иван Зайченко.
И подчеркнул, что компенсации в размере 1 миллиона рублей каждому пострадавшему будут выплачены только тем клиентам, на кого ссылался Роспотребнадзор. Всего 18 человек. Другие обращения под данную выплату не попадут.
«Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», — обратился к покупателям Иван Зайченко.
Ранее «Наш Город» писал, что случаи массового отравления готовой продукцией из магазина «Жизньмарт» были зафиксированы в Екатеринбурге. В больницы обратились 18 человек. После произошедшего ЧП в Тюмени из магазинов сети стали в экстренном порядке снимать с продажи готовую продукцию.