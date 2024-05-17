Имущества на три миллиарда рублей: что осталось от обанкротившегося НПЗ в Тюмени?

Торги пройдут на электронной площадке, участникам будет необходимо внести залог в размере 10%. Среди лотов — грузовые машины, производственное оборудования, спецсредства для клининга, химикаты и даже двухкомнатная квартира в микрорайоне Тура. Ее планируют реализовать за шесть миллионов рублей.