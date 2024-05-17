Имущества на три миллиарда рублей: что осталось от обанкротившегося НПЗ в Тюмени?

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Торги пройдут на электронной площадке, участникам будет необходимо внести залог в размере 10%. Среди лотов — грузовые машины, производственное оборудования, спецсредства для клининга, химикаты и даже двухкомнатная квартира в микрорайоне Тура. Ее планируют реализовать за шесть миллионов рублей.
В 2021 году Антипинский нефтеперерабатывающий завод приобрела компания «Русьинвест», переименовав его в Тюменский. Бывший владелец компании Дмитрий Мазуров осужден на десять лет заключения за растрату.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на продажу выставили торговый центр за 800 миллионов рублей.