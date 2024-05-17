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Updated Сегодня, 16:47

В Тюмени распродают остатки имущества АНПЗ на 3 млрд рублей

Имущества на три миллиарда рублей: что осталось от обанкротившегося НПЗ в Тюмени?

17 мая 2024, 16:07
Фото: 1MI

В Тюмени распродают остатки имущества АНПЗ на 3 млрд рублей

Арбитражный управляющий обанкротившегося в 2019 году Антипинского нефтеперерабатывающего завода выставил на аукцион остатки имущества предприятия. Их общая стоимость составляет три миллиарда рублей.
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Суд

Торги пройдут на электронной площадке, участникам будет необходимо внести залог в размере 10%. Среди лотов — грузовые машины, производственное оборудования, спецсредства для клининга, химикаты и даже двухкомнатная квартира в микрорайоне Тура. Ее планируют реализовать за шесть миллионов рублей.

В 2021 году Антипинский нефтеперерабатывающий завод приобрела компания «Русьинвест», переименовав его в Тюменский. Бывший владелец компании Дмитрий Мазуров осужден на десять лет заключения за растрату.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на продажу выставили торговый центр за 800 миллионов рублей.

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