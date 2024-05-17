Курганский депутат выплатит 69 млн рублей тюменской бизнесвумен

Курганский депутат проиграл суд на 69 млн рублей тюменскому бизнесмену

Арбитражный суд постановил взыскать с компании «МобиДик» в пользу предпринимательницы из Тюменской области Марины Демочкиной 69 миллионов рублей. Информация об этом содержится в картотеке дел суд.