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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:57

Курганский депутат проиграл суд на 69 млн рублей тюменскому бизнесмену

Курганский депутат выплатит 69 млн рублей тюменской бизнесвумен

17 мая 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney

Курганский депутат проиграл суд на 69 млн рублей тюменскому бизнесмену

Арбитражный суд постановил взыскать с компании «МобиДик» в пользу предпринимательницы из Тюменской области Марины Демочкиной 69 миллионов рублей. Информация об этом содержится в картотеке дел суд.
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Суд

Согласно информации из открытых источников, компанией-производителем вездеходов владеет депутат Курганской областной Думы Александр Черняк. «МобиДик» задолжало Демочкиной такую сумму по договору аренды от 2018 года.

Примечательно, что представители компании подавали встречный иск к индивидуальному предпринимателю и признании договора недействительным. Однако суд его отклонил.

Ранее «Наш город» сообщал, что у тюменцев ради комплексного развития территорий забирают земли в Зареке.

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