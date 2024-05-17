Курганский депутат выплатит 69 млн рублей тюменской бизнесвумен

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Согласно информации из открытых источников, компанией-производителем вездеходов владеет депутат Курганской областной Думы Александр Черняк. «МобиДик» задолжало Демочкиной такую сумму по договору аренды от 2018 года.
Примечательно, что представители компании подавали встречный иск к индивидуальному предпринимателю и признании договора недействительным. Однако суд его отклонил.
Ранее «Наш город» сообщал, что у тюменцев ради комплексного развития территорий забирают земли в Зареке.