Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на третий за год концерт Shaman

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Выступление в областной столице, намеченное на конец сентября, станет уже третьим для артиста за 2024 год. Оно состоится в зале филармонии.
Билетов на Шамана на первый ряд уже не осталось — они стоили десять тысяч рублей. Сейчас в продаже остались места в партере и на балконе. Их стоимость варьируется от 2,5 до 4,5 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области дан старт празднованию 80-летия.