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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Shaman третий раз год выступит в Тюмени

Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на третий за год концерт Shaman

27 мая 2024, 13:20
Фото: Социальные сети Ярослава Дронова

Shaman третий раз год выступит в Тюмени

В Тюмени закончились самые дорогие билеты на концерт популярного исполнителя Ярослава Дронова, который выступает под псевдонимом Shaman. Об этом свидетельствуют сервисы онлайн-бронирования.

Выступление в областной столице, намеченное на конец сентября, станет уже третьим для артиста за 2024 год. Оно состоится в зале филармонии.

Билетов на Шамана на первый ряд уже не осталось — они стоили десять тысяч рублей. Сейчас в продаже остались места в партере и на балконе. Их стоимость варьируется от 2,5 до 4,5 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области дан старт празднованию 80-летия.

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#Егор Тимофеев#Общество#Культура#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Концерты
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