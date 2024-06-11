Пропал в конце мая: 43-летнего мужчину ищут в Тюмени

Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
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Updated Сегодня, 02:13
В ориентировке волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» указали, что рост пропавшего — 175 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые, глаза серо-зеленые. Он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные спортивные штаны и черную кепку.
Добровольцы уточнили, что тюменец может находиться в любом районе. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52.
Ранее «Наш город» писал, что в Ишиме пропал 24-летний Владимир Морозов. Местонахождение молодого человека неизвестно с 7 июня. На данный момент поиски продолжаются.