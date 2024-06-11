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В Тюмени пропал 43-летний мужчина

Пропал в конце мая: 43-летнего мужчину ищут в Тюмени

11 июня 2024, 02:11
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени пропал 43-летний мужчина

Местонахождение Константина Носырева неизвестно с 28 мая. Поисками мужчины занялись волонтеры.

В ориентировке волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» указали, что рост пропавшего — 175 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые, глаза серо-зеленые. Он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные спортивные штаны и черную кепку.

Добровольцы уточнили, что тюменец может находиться в любом районе. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Ранее «Наш город» писал, что в Ишиме пропал 24-летний Владимир Морозов. Местонахождение молодого человека неизвестно с 7 июня. На данный момент поиски продолжаются.

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