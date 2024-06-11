Пропал в конце мая: 43-летнего мужчину ищут в Тюмени

В ориентировке волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» указали, что рост пропавшего — 175 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые, глаза серо-зеленые. Он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные спортивные штаны и черную кепку.