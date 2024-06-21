Движение на мосту через озеро Алебашево закроют до сентября

На ремонт моста через озеро Алебашево из бюджета Тюменской области потратят более 150 миллионов рублей. Работы будет вести компания «Мостострой-11». За три месяца дорожникам предстоит демонтировать тротуарные блоки, ограждения и фонари, а затем отремонтировать опоры и балки сооружения и обустроить систему водоотведения.