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Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

В Тюмени на 3 месяца закроют движение на мосту через озеро Алебашево

Движение на мосту через озеро Алебашево закроют до сентября

21 июня 2024, 03:23
Фото: 1MI

В Тюмени на 3 месяца закроют движение на мосту через озеро Алебашево

Мост через озеро Алебашево в районе Парфеновской протоки перекроют для транспорта в конце июня на три месяца. Там будут проводить ремонтные работы, об этом сообщили в компании Тюменьгормост».

Автодвижение будут перекрывать поочередно по левому и правому направлениям.

«Сначала будет перекрыто левое направление моста, от Дружбы в сторону центра города. Ремонтные работы там продлятся в течение полутора месяцев. За тем будет закрыта правая полоса. В общей сложности работы займут чуть более трех месяцев», — сообщили РБК Тюмень в «Тюменьгормосте».

На ремонт моста через озеро Алебашево из бюджета Тюменской области потратят более 150 миллионов рублей. Работы будет вести компания «Мостострой-11». За три месяца дорожникам предстоит демонтировать тротуарные блоки, ограждения и фонари, а затем отремонтировать опоры и балки сооружения и обустроить систему водоотведения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют более 250 километров автодорог, проведут реконструкцию двух мостов и двух путепроводов.

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