Движение на мосту через озеро Алебашево закроют до сентября

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Автодвижение будут перекрывать поочередно по левому и правому направлениям.
«Сначала будет перекрыто левое направление моста, от Дружбы в сторону центра города. Ремонтные работы там продлятся в течение полутора месяцев. За тем будет закрыта правая полоса. В общей сложности работы займут чуть более трех месяцев», — сообщили РБК Тюмень в «Тюменьгормосте».
На ремонт моста через озеро Алебашево из бюджета Тюменской области потратят более 150 миллионов рублей. Работы будет вести компания «Мостострой-11». За три месяца дорожникам предстоит демонтировать тротуарные блоки, ограждения и фонари, а затем отремонтировать опоры и балки сооружения и обустроить систему водоотведения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют более 250 километров автодорог, проведут реконструкцию двух мостов и двух путепроводов.