В городах и районах Тюменской области завоют сирены

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
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«Систему оповещения населения Тюменской области проверят 25 июня. В 10:40 по местному времени сработают сирены и громкоговорящие устройства», — предупредили в информационном центре правительства региона.
Последний раз проверка системы оповещения проводилась 6 марта. Уже в апреле власти решили заняться ее модернизацией. Тогда на оснащение учреждений электромеханическими сиренами выделили 130.2 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» писал, что сотрудников и гостей отеля в Тюмени эвакуировали из-за угрозы минирования. Эвакуация также прошла в музейном комплексе имени Словцова.