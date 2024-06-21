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В городах и районах Тюменской области завоют сирены

В городах и районах Тюменской области завоют сирены

21 июня 2024, 03:11
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области планируют проверить систему оповещения населения. Проверка пройдет во вторник, 25 июня.
«Систему оповещения населения Тюменской области проверят 25 июня. В 10:40 по местному времени сработают сирены и громкоговорящие устройства», — предупредили в информационном центре правительства региона.

Последний раз проверка системы оповещения проводилась 6 марта. Уже в апреле власти решили заняться ее модернизацией. Тогда на оснащение учреждений электромеханическими сиренами выделили 130.2 миллиона рублей.

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Ранее «Наш город» писал, что сотрудников и гостей отеля в Тюмени эвакуировали из-за угрозы минирования. Эвакуация также прошла в музейном комплексе имени Словцова.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Проверки#Проверка систем оповещения#Предупреждение#Сирена
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