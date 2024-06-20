Тюменка, чудом выживавшая в аварии на Стереле, вышла замуж

Тюменец, узнав о происшествии, в котором его возлюбленная уцелела, тут же отправился с кольцом к мосту Стрела. Там он и сделал предложение девушке в присутствии журналистов, очевидцев ДТП и сотрудников ГИБДД на фоне разбитых машин и искривленных в результате падения столбов.