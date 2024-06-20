Тюменка, чудом выживавшая в аварии на Стереле, вышла замуж

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Известно, что молодожены прибыли ко дворцу бракосочетаний на белоснежном лимузине. Там их встречали родственники и друзья, пишет 72.ру.
«Возлюбленный Регины, Александр, сделал предложение девушке сразу после аварии прямо на фоне разбитой машины. Церемония бракосочетания возлюбленных прошла в городском ЗАГСе», — сообщает издание.
Авария на Стреле произошла в середине мая. Два столба упали на легковушки в районе ТРЦ «Галерея Вояж». «Ладой» управляла 23-летняя водитель Регина, она чудом не пострадала.
Тюменец, узнав о происшествии, в котором его возлюбленная уцелела, тут же отправился с кольцом к мосту Стрела. Там он и сделал предложение девушке в присутствии журналистов, очевидцев ДТП и сотрудников ГИБДД на фоне разбитых машин и искривленных в результате падения столбов.
Ранее «Наш город» сообщал, что власти рассказали о сумме ущерба от ДТП, которое произошло в конце мая в районе Стрелы. Он составил почти полмиллиона рублей.