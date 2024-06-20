В Тюмени на День молодежи перекроют движение по набережной Туры

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Во время Дня молодежи 29 июня в Тюмени будет перекрыто движение на набережной реки Туры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Для движения автомобилей с 8 до 23 часов будут недоступны следующие дороги:
— по улице Береговой, на участке от Щербакова до Поперечной;
— по улице Поперечной, на участке от Большой Заречной до Береговой;
— по улице Красноармейской, от Большой Заречной до Береговой.
Тюменская администрация просит водителей учитывать перекрытия дорог при планировании поездок.