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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В Тюмени на День молодежи перекроют движение по набережной Туры

В Тюмени на День молодежи перекроют движение по набережной Туры

20 июня 2024, 12:43
Фото: pixabay
На День молодежи в Тюмени перекроют движение автомобиле на участке набережной Туры в районе улицы Береговой

Во время Дня молодежи 29 июня в Тюмени будет перекрыто движение на набережной реки Туры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для движения автомобилей с 8 до 23 часов будут недоступны следующие дороги:

— по улице Береговой, на участке от Щербакова до Поперечной;

— по улице Поперечной, на участке от Большой Заречной до Береговой;

— по улице Красноармейской, от Большой Заречной до Береговой.

Фото: Администрация Тюмени

Тюменская администрация просит водителей учитывать перекрытия дорог при планировании поездок.

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#Иван Калабин#Тюмень#Водители#Автомобили#День молодежи#Набережная Туры
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