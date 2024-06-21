Из-за тумана в аэропорту Рощино массово задерживаются рейсы

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Густой туман снова стал причиной массовой задержки рейсов в тюменском аэропорту. Самолеты не могут ни вылететь, ни приземлиться.
По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино, на несколько часов задерживается вылет нескольких самолетов в Москву и Санкт-Петербург. Также в Тюмени не могут приземлиться рейсы из Худжанда, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Салехарда. В общей сложности с задержками столкнулись пассажиры 10 рейсов.
Вчера, 20 июня, туман также стал причиной задержки шести рейсов. Воздушные судна были вынуждены уходить на запасной аэродром.
Ранее «Наш город» писал, что регулярные рейсы из Тюмени в Тарко-Сале возобновили. Вылеты будут выполняться по вторникам и субботам.