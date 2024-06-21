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Из-за тумана в аэропорту Рощино массово задерживаются рейсы

Из-за тумана в аэропорту Рощино массово задерживаются рейсы

21 июня 2024, 02:44
Фото: 1MI
Аналогичная ситуация произошла вчера утром. Задерживаются рейсы и на вылет, и на прилет.

Густой туман снова стал причиной массовой задержки рейсов в тюменском аэропорту. Самолеты не могут ни вылететь, ни приземлиться.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино, на несколько часов задерживается вылет нескольких самолетов в Москву и Санкт-Петербург. Также в Тюмени не могут приземлиться рейсы из Худжанда, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Салехарда. В общей сложности с задержками столкнулись пассажиры 10 рейсов.

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Вчера, 20 июня, туман также стал причиной задержки шести рейсов. Воздушные судна были вынуждены уходить на запасной аэродром.

Ранее «Наш город» писал, что регулярные рейсы из Тюмени в Тарко-Сале возобновили. Вылеты будут выполняться по вторникам и субботам.

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