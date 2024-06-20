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Школьница стала первой стобальницей ЕГЭ в Исетском районе

Школьница стала первой стобальницей ЕГЭ в Исетском районе

20 июня 2024, 09:57
Фото: 1MI
Выпускница 11-го класса Мария Подшивалова стала первой ученицей, набравшей 100 баллов за экзамен ЕГЭ в истории Исетского района. Об этом сообщает отдел образования муниципалитета.
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Дети

Известно, что девушка набрала высший балл за экзамен по русскому языку.

«Ученица Исетской школы №1 Мария Подшивалова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Она стала первым стобалльником за всю историю района», — цитирует ura.ru администрацию района.

Ранее «Наш город» писал, что стали известны результаты ЕГЭ по физике, обществознанию и информатике. По этим предметам высший балл получили 15 школьников из Тюменской области.

Всего в регионе 77 стобальников, которые сдали на высший балл экзамены по восьми предметам. За каждые 100 баллов ребята получат от губернатора по 100 тысяч рублей.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Образование#Новости тюмени#ЕГЭ
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