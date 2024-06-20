Школьница стала первой стобальницей ЕГЭ в Исетском районе

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Известно, что девушка набрала высший балл за экзамен по русскому языку.
«Ученица Исетской школы №1 Мария Подшивалова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Она стала первым стобалльником за всю историю района», — цитирует ura.ru администрацию района.
Ранее «Наш город» писал, что стали известны результаты ЕГЭ по физике, обществознанию и информатике. По этим предметам высший балл получили 15 школьников из Тюменской области.
Всего в регионе 77 стобальников, которые сдали на высший балл экзамены по восьми предметам. За каждые 100 баллов ребята получат от губернатора по 100 тысяч рублей.