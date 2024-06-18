Путевки в лагерь для тюменских детей закончились за минуту

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Отмечается, что путевки на третью смену в детские лагеря были доступны по программе софинансирования.
«Ровно в 14:00 я начала оформлять заявку, там нужно указать фио, дату рождения и лагерь. Но выбор лагеря уже был недоступен», — цитирует местную жительницу ura.ru.
Запись как раз начиналась в 14:00. По словам родительницы ребенка, на горячей линии ей пояснили, что желающих было действительно слишком много. Путевки закончились за минуту.
Официально департамент соцразвития ситуацию не комментировал.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские подростки, состоящие на различных видах профилактического учета, попадут на казачью смену. Планируется, что благодарю летнему лагерю, они смогут избавиться от таких вредных привычек, как употребление алкоголя, табака и наркотиков.