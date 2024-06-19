Высший балл по ЕГЭ получили еще 15 школьников из Тюменской области

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:24
Стали известны результаты ЕГЭ по физике, обществознанию и информатике. По этим предметам высший балл получили 15 школьников из Тюменской области, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Александр Моор.
Всего в регионе 77 стобалльников, которые сдали на высший балл экзамены по восьми предметам. За каждые 100 баллов ребята получат от губернатора по 100 тысяч рублей.
Моор отметил, что в Тюменской области есть школьники, которые получили 100 баллов сразу по нескольким предметам. В их числе Кирилл Яковенко из школы №89 Тюмени, который сдал на максимальный балл экзамены по математике, физике и русскому языку, Александр Быстрицкий из гимназии ТюмГУ, который получил по 100 баллов за математику, физику и информатику, а также Сергей Шестаков из Физико-математической школы, который получил высший балл по физике и математике.
Еще один школьник — Георгий Семьянов из Физико-математической школы, тоже набрал максимальные баллы сразу по двум предметам. Он получил по 100 баллов по математике и химии.
Ранее «Наш город» писал, что Екатерина Мизулина поздравила тюменскую школьницу Анастасию Жукову, получившую 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Девушка также принимала участие в Форуме безопасного интернета.