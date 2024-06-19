Высший балл по ЕГЭ получили еще 15 школьников из Тюменской области

Моор отметил, что в Тюменской области есть школьники, которые получили 100 баллов сразу по нескольким предметам. В их числе Кирилл Яковенко из школы №89 Тюмени, который сдал на максимальный балл экзамены по математике, физике и русскому языку, Александр Быстрицкий из гимназии ТюмГУ, который получил по 100 баллов за математику, физику и информатику, а также Сергей Шестаков из Физико-математической школы, который получил высший балл по физике и математике.