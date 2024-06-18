Из трудных тюменских подростков сделают казаков

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
На перевоспитание казаки возьмут сто подростков. Они будут обучаться современному казачеству, русской народной борьбе на опоясках, танцу-упражнению с клинковым оружием, а также пройдут тренировки по смешанным единоборствам — ММА, общая спортивная подготовка и патриотическое воспитание.
«Мы хотим показать детям, как можно жить по другому. Показать, что есть другая, более интересная деятельность, чем та, к которой они привыкли. И, если получится, увлечь их, и даже присоединить желающих к нашему клубу казаков», — цитирует NEFT начальника штаба «Казаков Тюмени» Павла Ерохина.
С детьми будут заниматься два летних месяца ежедневно по четыре часа в день взрослые казаки — члены городского казачьего общества.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени жалуются в соцсетях на школьников, которые гоняют по улицам города ночью на мотоциклах и скутерах. Пост с жалобой на шумных подростков появился в группе «ЧС Тюмень».