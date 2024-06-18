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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Из трудных тюменских подростков сделают казаков

Из трудных тюменских подростков сделают казаков

18 июня 2024, 09:47
Фото: 1MI
Тюменские подростки, состоящие на различных видах профилактического учета, попадут на казачью смену. Планируется, что благодарю летнему лагерю, они смогут избавиться от таких вредных привычек, как употребление алкоголя, табака и наркотиков.
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Дети

На перевоспитание казаки возьмут сто подростков. Они будут обучаться современному казачеству, русской народной борьбе на опоясках, танцу-упражнению с клинковым оружием, а также пройдут тренировки по смешанным единоборствам — ММА, общая спортивная подготовка и патриотическое воспитание.

«Мы хотим показать детям, как можно жить по другому. Показать, что есть другая, более интересная деятельность, чем та, к которой они привыкли. И, если получится, увлечь их, и даже присоединить желающих к нашему клубу казаков», — цитирует NEFT начальника штаба «Казаков Тюмени» Павла Ерохина.

С детьми будут заниматься два летних месяца ежедневно по четыре часа в день взрослые казаки — члены городского казачьего общества.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени жалуются в соцсетях на школьников, которые гоняют по улицам города ночью на мотоциклах и скутерах. Пост с жалобой на шумных подростков появился в группе «ЧС Тюмень».

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