Цены на разные виды кофе в Тюмени выросли до 15%

Средняя цена американо выросла до 172 рублей (на 9%), эспрессо — до 167 рублей (на 8%), латте — до 207 рублей (на 15%), капучино — до 213 рублей (на 13%). Подорожали и напитки, в состав которых входит кофе — флэт уайт и фильтр-кофе. Их средняя цена выросла на 12%.