Цены на разные виды кофе в Тюмени выросли до 15%

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 02:31
В тюменских кофейнях разные виды кофе подорожали от 15 до 27 рублей. В их числе американо, эспрессо, латте и капучино, рассказали аналитики «Контур.Маркета» РБК Тюмень.
Средняя цена американо выросла до 172 рублей (на 9%), эспрессо — до 167 рублей (на 8%), латте — до 207 рублей (на 15%), капучино — до 213 рублей (на 13%). Подорожали и напитки, в состав которых входит кофе — флэт уайт и фильтр-кофе. Их средняя цена выросла на 12%.
«Подорожали все распространенные напитки на основе кофе. Это можно объяснить неурожаем кофейного зерна разных сортов и проблемами с логистикой. Сильнее всего в среднем по стране подорожали американо и капучино, где выше процент содержания чистого кофе», — пояснила аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина.
В целом по стране цены на кофе выросли на 3-20%. За последний год, отметили аналитики, спрос на американо вырос на 18%, капучино — на 19%, латте — на 28%, эспрессо — на 22%.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени дыни подорожали в три раза. Цены на дыню «Колхозницу» поднялись до 250-290 рублей.