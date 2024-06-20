Густой туман не дает самолетам приземлиться в аэропорту Рощино

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Из-за густого тумана аэропорт Рощино не может принимать и отправлять самолеты. В онлайн-табло на сайте воздушной гавани указано, что задерживается прилет шести рейсов и отправление одного рейса.
«20 июня в связи с погодными условиями аэропорт „Рощино“ не может обеспечить приём и отправку воздушных судов. Оказание услуг пассажирам на контроле прокуратуры», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
На данный момент вылет самолета в Ташкент задерживается на час. Также с задержкой вылета в Тюмень столкнулись пассажиры рейсов из Москвы, Челябинска, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Сочи, Еревана, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод.
Ранее «Наш город» писал, что авиакомпанию «ЮТэйр» поймали на овербукинге. Из-за этого один из пассажиров не смог попасть на рейс из Нового Уренгоя до Тюмени.