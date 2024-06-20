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Published Сегодня, 02:27

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Updated Сегодня, 03:06

Густой туман не дает самолетам приземлиться в аэропорту Рощино

Густой туман не дает самолетам приземлиться в аэропорту Рощино

20 июня 2024, 02:27
Фото: 1MI
Задерживается прилет шести рейсов. Воздушные судна уходят на запасной аэродром.

Из-за густого тумана аэропорт Рощино не может принимать и отправлять самолеты. В онлайн-табло на сайте воздушной гавани указано, что задерживается прилет шести рейсов и отправление одного рейса.

«20 июня в связи с погодными условиями аэропорт „Рощино“ не может обеспечить приём и отправку воздушных судов. Оказание услуг пассажирам на контроле прокуратуры», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
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На данный момент вылет самолета в Ташкент задерживается на час. Также с задержкой вылета в Тюмень столкнулись пассажиры рейсов из Москвы, Челябинска, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Сочи, Еревана, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод.

Ранее «Наш город» писал, что авиакомпанию «ЮТэйр» поймали на овербукинге. Из-за этого один из пассажиров не смог попасть на рейс из Нового Уренгоя до Тюмени.

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