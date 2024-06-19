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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Билеты на концерт Лазарева в Тюмени продают за 10 тысяч рублей

Билеты на концерт Лазарева в Тюмени продают за 10 тысяч рублей

19 июня 2024, 16:23
Фото: официальные сети Сергея Лазарева
Стоимость на концерт артиста Сергея Лазарева в Тюмени продают за десять тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-бронирований.

За такую стоимость фанатами предлагают места в первых рядах. Впрочем, можно и сэкономить, приобретя билеты в партер или на балкон. Стоимость билетов там начинается от 2,5 тысяч рублей.

Лазарев выступит в Тюменской филармонии. Концерт намечен на 5 ноября.

Отметим, что Сергей Лазарев объявлял о паузе в карьере после теракта в «Крокусе». Однако спустя время артист возобновил концертную деятельность.

Ранее «Наш город» писал, что рок-группа «Ария» приедет в Тюмень с концертом. Мероприятие состоится на площадке КТЗ «Байконур» 30 сентября. Билеты уже поступили в продажу, они стоят от 2.3 до 8 тысяч рублей.

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#Егор Тимофеев#Общество#Культура#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Концерты#Филармония
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