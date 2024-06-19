Билеты на концерт Лазарева в Тюмени продают за 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
За такую стоимость фанатами предлагают места в первых рядах. Впрочем, можно и сэкономить, приобретя билеты в партер или на балкон. Стоимость билетов там начинается от 2,5 тысяч рублей.
Лазарев выступит в Тюменской филармонии. Концерт намечен на 5 ноября.
Отметим, что Сергей Лазарев объявлял о паузе в карьере после теракта в «Крокусе». Однако спустя время артист возобновил концертную деятельность.
Ранее «Наш город» писал, что рок-группа «Ария» приедет в Тюмень с концертом. Мероприятие состоится на площадке КТЗ «Байконур» 30 сентября. Билеты уже поступили в продажу, они стоят от 2.3 до 8 тысяч рублей.