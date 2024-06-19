В Тюмени эвакуировали ТЦ в Заречном микрорайоне

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Как сообщают читатели «Нашего города», оповещение об эвакуации в ТЦ объявили около 19 часов, 19 июня. Посетителей в сопровождении охраны вывели из объекта.
Отмечается, что территория «Зеленого берега» не была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Тюменцы ждали разрешения вновь зайти за покупками прямо у входа в здание.
О причинах эвакуации пока ничего неизвестно. Получить оперативные комментарии от администрации торгового центра не удалось.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени эвакуировали сотрудников и гостей бизнес-отеля Doubletree by Hilton Tyumen на Орджоникидзе. По предварительным данным, причиной эвакуации стало сообщение об угрозе минирования.