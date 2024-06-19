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В Тюмени эвакуировали ТЦ в Заречном микрорайоне

В Тюмени эвакуировали ТЦ в Заречном микрорайоне

19 июня 2024, 15:41
Фото: 1MI
Торговый центр «Зеленый берег» эвакуировали. Он расположен в Заречном микрорайоне Тюмени, недалеко от «Европейского».

Как сообщают читатели «Нашего города», оповещение об эвакуации в ТЦ объявили около 19 часов, 19 июня. Посетителей в сопровождении охраны вывели из объекта.

Отмечается, что территория «Зеленого берега» не была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Тюменцы ждали разрешения вновь зайти за покупками прямо у входа в здание.

Фото: телеграмм: Тюмень №1

О причинах эвакуации пока ничего неизвестно. Получить оперативные комментарии от администрации торгового центра не удалось.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени эвакуировали сотрудников и гостей бизнес-отеля Doubletree by Hilton Tyumen на Орджоникидзе. По предварительным данным, причиной эвакуации стало сообщение об угрозе минирования.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Эвакуация#Тц лента
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