В Тюмени запустят маршрут от озера Круглого до ж/д вокзала

Автобус будет курсировать под №12 по маршруту Первомайская, Дзержинского, 2-я Луговая, Щербакова, Газовиков, Алебашевская, Тимофея Кармацкого и до развязки на пересечении улиц Мельникайте — Дружбы в прямом и обратном направлениях. По улицам Челюскинцев и Ленина — в обратном направлении.