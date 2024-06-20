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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Тюмени запустят маршрут от озера Круглого до ж/д вокзала

В Тюмени запустят маршрут от озера Круглого до ж/д вокзала

20 июня 2024, 11:05
Фото: 1MI
Муниципальный маршрут от озера Круглого до железнодорожного вокзала запустят в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
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Автобус

Автобус будет курсировать под №12 по маршруту Первомайская, Дзержинского, 2-я Луговая, Щербакова, Газовиков, Алебашевская, Тимофея Кармацкого и до развязки на пересечении улиц Мельникайте — Дружбы в прямом и обратном направлениях. По улицам Челюскинцев и Ленина — в обратном направлении.

Известно, что транспорт на линии будет большой вместимости. Одновременно смогут передвигаться до 109 пассажиров.

Предприятие будет следить за загруженностью. При необходтмости количество машин будет увеличено.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени запустили дополнительный автобусный маршрут в Астану, который будет отправляться от городского автовокзала три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

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