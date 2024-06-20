Из Тюмени запустили дополнительный рейс в столицу Казахстана

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
На тюменском автовокзале появился дополнительный рейс в Астану. Об этом информирует аккаунт главного управление строительства области в Телеграме.
«На тюменском автовокзале открыт дополнительный рейс в столицу Казахстана», — говорится в сообщении.
Маршрут № 700 будет ходить в Астану три раз в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. От тюменского автовокзала автобус будет отправляться в 16:05.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени запустят новый маршрут из центра до двух ЖК: «Никольский» и «Ново-Комарово».