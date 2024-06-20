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Из Тюмени запустили дополнительный рейс в столицу Казахстана

Из Тюмени запустили дополнительный рейс в столицу Казахстана

20 июня 2024, 08:46
Фото: pixabay
В Тюмени запустили дополнительный автобусный маршрут в Астану, который будет отправляться от городского автовокзала три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

На тюменском автовокзале появился дополнительный рейс в Астану. Об этом информирует аккаунт главного управление строительства области в Телеграме.

«На тюменском автовокзале открыт дополнительный рейс в столицу Казахстана», — говорится в сообщении.

Маршрут № 700 будет ходить в Астану три раз в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. От тюменского автовокзала автобус будет отправляться в 16:05.

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#Иван Калабин#Тюмень#Автобусы#Казахстан#Главное управление строительства#Автовокзал
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