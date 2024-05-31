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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск задержали пьяного водителя автобуса с вахтовиками

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск задержали пьяного водителя автобуса с вахтовиками

31 мая 2024, 09:54
Фото: ГИБДД Тюменской области
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск под Уватом задержали водителя автобуса, у которого были признаки наркотического опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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Автобус

По словам инспекторов, водитель вел себя неадекватно. Он отказался от прохождения освидетельствования.

На водителя составлен административный протокол, его отстранили от управления транспортом. Управлять автобусом с 17-ю вахтовиками продолжил сменный водитель.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Кроме того, информацию о нарушении госавтоинспекторы передадут перевозчику.

Ранее «Наш город» сообщал, что Наглый тюменец выехал на встречку в Сочи и обматерил водителя.

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