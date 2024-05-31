На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск задержали пьяного водителя автобуса с вахтовиками

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
По словам инспекторов, водитель вел себя неадекватно. Он отказался от прохождения освидетельствования.
На водителя составлен административный протокол, его отстранили от управления транспортом. Управлять автобусом с 17-ю вахтовиками продолжил сменный водитель.
Кроме того, информацию о нарушении госавтоинспекторы передадут перевозчику.
Ранее «Наш город» сообщал, что Наглый тюменец выехал на встречку в Сочи и обматерил водителя.