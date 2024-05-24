«Ничего не знаем»: В Тюменской области без объяснения причин исчез важный автобус

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Такое положение дел застало врасплох многих жителей, которые привыкли на выходные ездить в село к родственникам.
«О причинах отсутствия автобусов ничего не говорят. В справочной автовокзала предлагают обращаться в профильный департамент правительства Тюменской области», — сетуют жители Ишима.
Журналистам же удалось выяснить, что контракт на перевозку пассажиров между населенными пунктами заключен. Однако почему подрядчик не выполняет свои обязательства — неизвестно.
«Сейчас контракт на перевозки на этих направлениях заключен, тендер выиграла ИП Лысенко Нина Николаевна. Перевозчик обязан выполнять свои обязательства, почему он этого не делает — не известно. Сейчас конктракты обычно заключают на год, закладывая на это слишком низкие суммы. Не все перевозчики на это идут», — цитирует 72.ру представителя автовокзала.
Ранее «Наш город» писал, что авиакомпания запускает новые рейсы из Тюмени в Минводы.