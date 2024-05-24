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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:41

В Тюменской области без объяснения причин исчез важный автобусный маршрут

«Ничего не знаем»: В Тюменской области без объяснения причин исчез важный автобус

24 мая 2024, 11:27
Фото: 1MI

В Тюменской области без объяснения причин исчез важный автобусный маршрут

Междугородний автобус, который пользовался популярностью у жителе Тюменской области перестал выходить на линию. Речь идет о маршрутах Тюмень — Казанское и Ишим — Казанское.

Такое положение дел застало врасплох многих жителей, которые привыкли на выходные ездить в село к родственникам.

«О причинах отсутствия автобусов ничего не говорят. В справочной автовокзала предлагают обращаться в профильный департамент правительства Тюменской области», — сетуют жители Ишима.

Журналистам же удалось выяснить, что контракт на перевозку пассажиров между населенными пунктами заключен. Однако почему подрядчик не выполняет свои обязательства — неизвестно.

«Сейчас контракт на перевозки на этих направлениях заключен, тендер выиграла ИП Лысенко Нина Николаевна. Перевозчик обязан выполнять свои обязательства, почему он этого не делает — не известно. Сейчас конктракты обычно заключают на год, закладывая на это слишком низкие суммы. Не все перевозчики на это идут», — цитирует 72.ру представителя автовокзала.

Ранее «Наш город» писал, что авиакомпания запускает новые рейсы из Тюмени в Минводы.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени#Ишимский район
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