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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Регулярные авиарейсы по маршруту Тюмень — Тарко-Сале возобновлены

Регулярные авиарейсы по маршруту Тюмень — Тарко-Сале возобновили

17 июня 2024, 06:29
Фото: 1MI

Регулярные авиарейсы по маршруту Тюмень — Тарко-Сале возобновлены

Перевозки будут выполняться самолетом АН-24. Добраться из Тюмени до Тарко-Сале можно будет по вторникам и субботам.

Регулярные авиарейсы из Тюмени в Тарко-Сале и обратно возобновлены. Вылеты на самолете АН-24 будут выполняться по вторникам и субботам, сообщили в администрации Пуровского района.

Самолет из Тюмени в Тарко-Сале будет вылетать в 08:30, из Тарко-Сале в Тюмень — в 12:40. Время в пути — три часа, стоимость билета — 8570 рублей.

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Ранее «Наш город» писал, что авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Тюмени в Салехард. Первый вылет запланирован на 22 июня.

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