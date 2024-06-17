Регулярные авиарейсы по маршруту Тюмень — Тарко-Сале возобновили

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Регулярные авиарейсы из Тюмени в Тарко-Сале и обратно возобновлены. Вылеты на самолете АН-24 будут выполняться по вторникам и субботам, сообщили в администрации Пуровского района.
Самолет из Тюмени в Тарко-Сале будет вылетать в 08:30, из Тарко-Сале в Тюмень — в 12:40. Время в пути — три часа, стоимость билета — 8570 рублей.
Ранее «Наш город» писал, что авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Тюмени в Салехард. Первый вылет запланирован на 22 июня.