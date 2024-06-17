Опять бури: Тюмень накроет мощный геошторм

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Неспокойным геомагнитное поле Земли будет оставаться в период с полуночи до шести часов утра. В этот день у метеозависимых людей возможно ухудшение самочувствия. Вероятны головная боль, скачки артериального давления, слабость, появление сонливости.
Специалисты советуют в период магнитных бурь больше отдыхать и проводить времени на свежем воздухе. Следующая магнитная буря ожидается 23 июня.
Ранее «Наш Город» писал, что 11 июня на тюменский регион обрушилась магнитная буря силой 6 баллов. Причиной геошторма стали мощные вспышки на Солнце.