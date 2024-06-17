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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

На Тюменскую область обрушится магнитная буря

Опять бури: Тюмень накроет мощный геошторм

17 июня 2024, 06:06
Фото: 1MI

На Тюменскую область обрушится магнитная буря

Магнитная буря обрушится на Тюменскую область во вторник, 18 июня. Сила геоударов будет достигать 4 баллов.

Неспокойным геомагнитное поле Земли будет оставаться в период с полуночи до шести часов утра. В этот день у метеозависимых людей возможно ухудшение самочувствия. Вероятны головная боль, скачки артериального давления, слабость, появление сонливости.

Специалисты советуют в период магнитных бурь больше отдыхать и проводить времени на свежем воздухе. Следующая магнитная буря ожидается 23 июня.

Ранее «Наш Город» писал, что 11 июня на тюменский регион обрушилась магнитная буря силой 6 баллов. Причиной геошторма стали мощные вспышки на Солнце.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитные бури#Магнитная буря
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