nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

В Тюменской области в конце учебного года вырос спрос на учителей

Спрос на учителей в конце учебного года вырос в Тюменской области

17 июня 2024, 05:27
Фото: 1MI

В Тюменской области в конце учебного года вырос спрос на учителей

Самыми востребованными стали учителя биологии, информатики и английского языка. При этом за год их медианная зарплата не изменились.

В Тюменской области в конце учебного года вырос спрос на учителей. Однако за год их медианная зарплата не изменилась и осталась на уровне прошлого года — 35 тысяч рублей. Об этом рассказали аналитики «Зарплаты.ру».

«Зарплатные предложения для преподавателей растут более медленными темпами, поэтому некоторые учителя со временем переходят в другие профессиональные сферы с наиболее интересными зарплатами, либо начинают сотрудничать с онлайн-школами, дистанционными университетами или курсами, поскольку этот рынок за период после пандемии продемонстрировал изменения в подходах к обучению и рост спроса, а также предоставил другие возможности для развития и заработка», — пояснили аналитики.
«Судьба по дате рождения»: увлечение натальными картами дошло до Тюмени
Узнать подробнее

По данным специалистов, за год спрос на преподавателей увеличился в 1.7 раза, а число вакансий за период с апреля по май выросло на 5%. Самыми востребованными стали учителя информатики, английского языка, биологии, географии, математики, русского языка, литературы и начальных классов.

Ранее «Наш город» писал, что жители Тюменской области начали массово искать работу на лето. С апреля количество новых резюме выросло на 44%.

Читайте также:
На Туре заметили паром с людьми в камуфляже. Что случилось?Уровень воды в Туре опустился ниже полутора метровАвтосалоны белорусских автомобилей готовятся к открытию в Тюмени
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Учителя#Новости тюмени#Вакансии#Средняя зарплата#Зарплата учителей
Подпишитесь
Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе
Сегодня, 07:31
Опять бури: Тюмень накроет мощный геошторм
Сегодня, 06:06
Эти водоемы опасны! Где и из-за чего тонут жители Тюменской области?
Сегодня, 09:48
На Тюмень надвигаются дожди и штормовой ветер
Сегодня, 03:32
Автосалоны белорусских автомобилей готовятся к открытию в Тюмени
Сегодня, 03:02
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в три раза. Опять пожары?
Сегодня, 04:10