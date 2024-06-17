Спрос на учителей в конце учебного года вырос в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В Тюменской области в конце учебного года вырос спрос на учителей. Однако за год их медианная зарплата не изменилась и осталась на уровне прошлого года — 35 тысяч рублей. Об этом рассказали аналитики «Зарплаты.ру».
«Зарплатные предложения для преподавателей растут более медленными темпами, поэтому некоторые учителя со временем переходят в другие профессиональные сферы с наиболее интересными зарплатами, либо начинают сотрудничать с онлайн-школами, дистанционными университетами или курсами, поскольку этот рынок за период после пандемии продемонстрировал изменения в подходах к обучению и рост спроса, а также предоставил другие возможности для развития и заработка», — пояснили аналитики.
По данным специалистов, за год спрос на преподавателей увеличился в 1.7 раза, а число вакансий за период с апреля по май выросло на 5%. Самыми востребованными стали учителя информатики, английского языка, биологии, географии, математики, русского языка, литературы и начальных классов.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тюменской области начали массово искать работу на лето. С апреля количество новых резюме выросло на 44%.