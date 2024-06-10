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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Тюмени в Салехард

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Тюмени в Салехард

10 июня 2024, 11:58
Фото: Авиакомпания «Ямал»
Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс по маршруту Тюмень — Салехард — Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Согласно расписанию, вылет из областной столицы назначен на 22 июня, 15:20. Обратный рейс из Салехарда запланирован на 18:10. Рейсы будут выполняться на вместительном самолете Airbus A320.

В авиакомпании подчеркнули, что дополнительный рейс введен по просьбе пассажиров. Согласно данным сервисов онлайн-бронирования билетов, стоимость перелета в этот день составит 7, 650 рублей.

Ранее «Наш город» писал, что из Тюмени в Анталью запустили прямые рейсы.

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