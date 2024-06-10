Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Тюмени в Салехард

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Согласно расписанию, вылет из областной столицы назначен на 22 июня, 15:20. Обратный рейс из Салехарда запланирован на 18:10. Рейсы будут выполняться на вместительном самолете Airbus A320.
В авиакомпании подчеркнули, что дополнительный рейс введен по просьбе пассажиров. Согласно данным сервисов онлайн-бронирования билетов, стоимость перелета в этот день составит 7, 650 рублей.
Ранее «Наш город» писал, что из Тюмени в Анталью запустили прямые рейсы.