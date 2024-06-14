Просто пекло: когда в Тюмень вернется прохлада и надолго ли?

В Тюмени в субботу, 15 июня, синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19….+21, в полудню воздух прогреется до +33…+34. В воскресенье в областной столице пройдут дожди. Температура воздуха в этот день составит +26…+31.