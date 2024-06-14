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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

В Тюмени 35-градусная жара продлится до конца недели

Просто пекло: когда в Тюмень вернется прохлада и надолго ли?

14 июня 2024, 07:54
Фото: 1MI

В Тюмени 35-градусная жара продлится до конца недели

Аномально жаркая погода продержится в Тюменской области до воскресенья, 16 июня, включительно. По прогнозам метеорологов, в течение ближайших дней на территории юга региона ожидаются грозы, кратковременные дожди, ветер до18 м/с, в отдельных районах град.

Температура воздуха в субботу днем составит +31…+36, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +15….+20. В течение дня ожидаются небольшие дожди, грозы, утром туман, ветер с порывами до 15-17 м/с.

Фото: оmsk-meteo.ru

В воскресенье ночью термометры покажут +30…+36, днем немного станет посвежее — максимальная температура воздуха составит +30…+25. Также как и в субботу метеорологи прогнозируют кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град.

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В Тюмени в субботу, 15 июня, синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19….+21, в полудню воздух прогреется до +33…+34. В воскресенье в областной столице пройдут дожди. Температура воздуха в этот день составит +26…+31.

В первый рабочий день новой недели небесная канцелярия подарит тюменцам долгожданную прохладу — максимальная температура воздуха в этот день составит +17….+24. Правда, комфортная температура воздуха продержится недолго — к концу недели на тюменскую землю вновь вернется жара.

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