Просто пекло: когда в Тюмень вернется прохлада и надолго ли?

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Температура воздуха в субботу днем составит +31…+36, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +15….+20. В течение дня ожидаются небольшие дожди, грозы, утром туман, ветер с порывами до 15-17 м/с.
В воскресенье ночью термометры покажут +30…+36, днем немного станет посвежее — максимальная температура воздуха составит +30…+25. Также как и в субботу метеорологи прогнозируют кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможен град.
В Тюмени в субботу, 15 июня, синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19….+21, в полудню воздух прогреется до +33…+34. В воскресенье в областной столице пройдут дожди. Температура воздуха в этот день составит +26…+31.
В первый рабочий день новой недели небесная канцелярия подарит тюменцам долгожданную прохладу — максимальная температура воздуха в этот день составит +17….+24. Правда, комфортная температура воздуха продержится недолго — к концу недели на тюменскую землю вновь вернется жара.