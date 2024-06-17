Крупнейший улов недели: житель Тобольска потерял 6 миллионов из-за мошенников

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Самую большую сумму потерял житель Тобольска, который пытался подработать на биржевой платформе. С ним связался мошенник, под руководством которого он переводил деньги на различные счета, думая, что пополняет личный кабинет.
Когда мужчина пытался вывести деньги с платформы, мошенники сообщали ему о различных неполадках, а после и вовсе перестали выходить на связь. Таким образом он потерял 5.9 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ход расследования на контроле Тобольской межрайонной прокуратуры.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени накрыли банду аферистов. Работая менеджерами автосалона, они обманывали людей при покупке машин.