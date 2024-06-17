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Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Мошенники украли у жителей Тюменской области 36 миллионов рублей за неделю

Крупнейший улов недели: житель Тобольска потерял 6 миллионов из-за мошенников

17 июня 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney

Мошенники украли у жителей Тюменской области 36 миллионов рублей за неделю

За неделю от рук мошенников пострадали 102 жителя Тюменской области. В общей сложности аферистам удалось похитить 36 миллионов рублей.

Самую большую сумму потерял житель Тобольска, который пытался подработать на биржевой платформе. С ним связался мошенник, под руководством которого он переводил деньги на различные счета, думая, что пополняет личный кабинет.

Когда мужчина пытался вывести деньги с платформы, мошенники сообщали ему о различных неполадках, а после и вовсе перестали выходить на связь. Таким образом он потерял 5.9 миллиона рублей.

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По данному факту возбуждено уголовное дело. Ход расследования на контроле Тобольской межрайонной прокуратуры.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени накрыли банду аферистов. Работая менеджерами автосалона, они обманывали людей при покупке машин.

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