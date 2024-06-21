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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Шеф-повар с Первого канала посетит Тюмень

Шеф-повар с Первого канала посетит Тюмень

21 июня 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney
Знаменитый шеф организует в одном из тюменских ресторанов гала-ужин. В меню войдут блюда сибирской кухни.

Известный шеф-повар Александр Кучеров посетит Тюмень. Он проведет гала-ужин на площадке ресторана «Cafe 15/86».

«Это тот самый шеф, который признан лучшим шефом Сибири в 2023 году, которого вы видите в шоу „Повара на Колесах“ на Первом канале. Это тот самый шеф ресторана „0,75 Please“, который стал лучшим рестораном Сибири и в этом году вошел в десятку лучших ресторанов страны», — рассказали в анонсе мероприятия представители ресторана.
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В заведении отметили, что в меню гала-ужина войдут шесть блюд сибирской кухни. Мероприятие состоится 26 июня.

Ранее «Наш город» писал, что в историческом доме Панкратьева в Тюмени откроют винный бар. На реставрацию здания потратят около 50 миллионов рублей.

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