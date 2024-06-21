Шеф-повар с Первого канала посетит Тюмень

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Известный шеф-повар Александр Кучеров посетит Тюмень. Он проведет гала-ужин на площадке ресторана «Cafe 15/86».
«Это тот самый шеф, который признан лучшим шефом Сибири в 2023 году, которого вы видите в шоу „Повара на Колесах“ на Первом канале. Это тот самый шеф ресторана „0,75 Please“, который стал лучшим рестораном Сибири и в этом году вошел в десятку лучших ресторанов страны», — рассказали в анонсе мероприятия представители ресторана.
В заведении отметили, что в меню гала-ужина войдут шесть блюд сибирской кухни. Мероприятие состоится 26 июня.
Ранее «Наш город» писал, что в историческом доме Панкратьева в Тюмени откроют винный бар. На реставрацию здания потратят около 50 миллионов рублей.