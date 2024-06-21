Два заведения в Тюмени готовили блюда из опасного мяса

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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В июне в Тюмени два кафе были пойманы на приготовлении блюд из опасного мяса. На продукт отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
В ходе проверки было установлено, что кафе «Hot Doner» и «Асса-Асса, любовь, огонь и мясо» закупают мясо без документов, подтверждающих его безопасность. Это означает, что продукция может представлять угрозу здоровью людей.
Предпринимателям объявлены предостережения. Информация о нарушениях направлена в региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменскую область пытались ввезти более 100 литров подозрительного кумыса из Казахстана. Напиток был разлит в бутылки из-под газировки, а также в нем плавали странные частицы.