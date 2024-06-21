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Published Сегодня, 03:52

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Updated Сегодня, 03:55

Два заведения в Тюмени готовили блюда из опасного мяса

Два заведения в Тюмени готовили блюда из опасного мяса

21 июня 2024, 03:52
Фото: 1MI
На мясо отсутствовали необходимые документы. Из-за этого безопасность продукта была под вопросом.

В июне в Тюмени два кафе были пойманы на приготовлении блюд из опасного мяса. На продукт отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В ходе проверки было установлено, что кафе «Hot Doner» и «Асса-Асса, любовь, огонь и мясо» закупают мясо без документов, подтверждающих его безопасность. Это означает, что продукция может представлять угрозу здоровью людей.

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Предпринимателям объявлены предостережения. Информация о нарушениях направлена в региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменскую область пытались ввезти более 100 литров подозрительного кумыса из Казахстана. Напиток был разлит в бутылки из-под газировки, а также в нем плавали странные частицы.

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